Sembra prendere concretezza per la Sampdoria la pista che conduce a Stefan Ristovski, laterale macedone in forza al Rjeka. Già la settimana scorsa da Corte Lambruschini avevano effettuato alcuni sondaggi per il giocatore, sondaggi che si sarebbero intensificati sino a diventare primi contatti. Il club croato, secondo Sampnews24.com, avrebbe fatto sapere alla Sampdoria di valutare il cartellino di Ristovski tra i 3 e i 4 milioni di euro. Cifra motivata anche dagli interessamenti di parecchi club europei.



Nei prossimi giorni da Corte Lambruschini molto probabilmente proveranno il contatto diretto con l'agente del calciatore ex Spezia, per provare a velocizzare la trattativa. Ristovski, dal canto suo, preferirebbe valutare ogni possibile destinazione prima di scegliere la sua nuova squadra, anche se è ben conscio della stima che Marco Giampaolo ha di lui.



L'allenatore della Samp aveva già chiesto Ristovski ai tempi dell'Empoli, e ha proposto il nome del classe 1992 anche ai blucerchiati, che si sarebbero mossi per tempo con gli osservatori. Oltretutto, lo stipendio sarebbe in linea con i parametri doriani, aumentando le possibilità di riuscita dell'operazione.