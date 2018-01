La Sampdoria è vicinissima al difensore polacco Jaroslaw Jach. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.com, il club blucerchiato ha trovato l'accordo con lo Zaglebie Lubin per una cifra vicina ai 2 milioni e 200 mila euro e sta limando con l'entourage del calciatore i dettagli del contratto. Superata la concorrenza del Genoa, che qualche settimana ha ricevuto il no dei polacchi a una proposta ufficiale.



ITALIA - Non c'è due senza tre. Dopo l'interessamento della Lazio la scorsa estate e quello del Genoa, è la Sampdoria a portare in Italia il difensore classe 1994. Centrale mancino di 190 centimetri, Jaroslaw Jach è considerato uno dei migliori difensori del panorama calcistico polacco. Su di lui non solo il Grifone: lo Zaglebie Lubin ha ricevuto nelle scorse settimane diverse offerte da varie formazioni tedesche, oltre a quella del Philadelphia Union, club di MLS. Destinazioni che non hanno convinto fino in fondo il 23enne, che ha deciso di restare in attesa di nuove proposte. Ora l'opportunità Samp: Jach è pronto a sbarcare in Serie A per mettersi in mostra in vista del Mondiale della prossima estate. Già nel giro della Nazionale maggiore, con cui ha esordito lo scorso novembre, con molta probabilità Jach farà parte della spedizione polacca in Russia.



@AleDeFelice24