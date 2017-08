Passi avanti importanti per quanto riguarda il mercato in entrata della Sampdoria. Proprio in questi minuti i blucerchiati stanno incontrando il Napoli, per discutere dei tanti giocatori sul taccuino della dirigenza doriana. Tre in particolare sono i profili che stanno catalizzando l'attenzione delle due società: si tratta di Ivan Strinic, Lorenzo Tonelli e Duvan Zapata.



Stando a quanto trapelato dal summit, e riportato da gianlucadimarzio.com, le parti sarebbero ormai vicinissime all'intesa per portare a Genova Strinic. I contatti di oggi sarebbero stati positivi, e le parti avrebbero anche trovato un'intesa sulla base del trasferimento a titolo definitivo. Per Tonelli invece la Samp starebbe sostenendo una vera e propria volata con il Chievo, fortemente interessato al giocatore. Ora Sampdoria e Napoli discuteranno invece del futuro di Duvan Zapata: il centravanti colombiano è l'obiettivo principale per sostituire Schick.