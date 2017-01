Una trattativa durata parecchie settimane, anzi, per la verità possiamo dire pure qualche mese, perchè già in estate sembrava ad un passo dalla fumata bianca: ad agosto non se ne fece nulla, ma alla fine Pedro Pereira lascerà la Sampdoria, per fare ritorno al Benfica, squadra con cui è cresciuto calcisticamente. L'operazione ormai sembra ben avviata e dovrebbe concludersi già questa settimana.



Il laterale destro secondo Sky Sport lascerà Genova a titolo definitivo: nelle casse blucerchiate il club portoghese verserà circa due milioni di euro, più l'intero cartellino di Filip Djuricic, che Giampaolo sta utilizzando con maggiore continuità nelle ultime uscite. Oltretutto la Samp sulla fascia ha acquistato anche Bartosz Bereszynski, mentre attende di recuperare Jacopo Sala, al momento infortunato. La trattativa che porterà Pereira al Benfica sarebbe stata agevolata anche dalla squalifica del giocatore classe 1998, che risulterebbe indisponibili domenica in occasione della partita con la Roma.



