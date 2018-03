Pablo Bentancur è un personaggio molto conosciuto negli ambienti legati al mondo della Sampdoria. I tifosi blucerchiati hanno imparato a conoscerlo come procuratore di Lucas Torreira, ma c'è un altro uruguaiano della Samp che viene assistito dal potente agente. Si tratta ovviamente di Gaston Ramirez, un giocatore che qualche tempo fa avrebbe potuto vestire la maglia del Boca Juniors.



A rivelarlo è stato lo stesso procuratore, ai margini di un'intervista rilasciata qualche giorno fa a El Crack Deportivo incentrata su un altro calciatore uruguaiano assistito da Bentancur, Naithan Nandez, che attualmente veste la maglia degli Xeneizes: "Sì, ad un certo punto Ramirez avrebbe potuto giocare nel Boca" ha rivelato l'agente. Bentancur non ha escluso la possibilità che la suggestione in futuro possa diventare una realtà: "A Gaston piacerebbe moltissimo. Ci sono alcuni giocatori che si identificano con determinate squadre, e già una volta Ramirez ha preso l'iniziativa, anche se poi l'operazione non è andata in porto per motivi economici. Forse - conclude il procuratore - in futuro potrebbe accadere di nuovo".