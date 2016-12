Torreira, centrocampista della Sampdoria, piace alla Roma. Circa un suo addio alla maglia blucerchiata ha parlato il suo agente, Pablo Bentancur, a LaRoma24.it: "Roma? Fino a questo momento con noi non ci sono stati contatti. Sui giornali però ho letto dell'interesse da parte della Roma. Torreira è un giocatore molto duttile, di qualità e quantità. Bravo a giocare nelle due fasi. Ha solo 20 anni e in una squadra che gioca bene al calcio può dare molto. Noi non abbiamo rinnovato con la Sampdoria e l'obiettivo sarebbe quello di andare in un altro club. Della valutazione non parlo, la fa il club. Non so se ci sono stati dei contatti tra i due club. Sono invece al corrente che ci sono club esteri interessati al giocatore".