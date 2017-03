Smaltita la sbornia di felicità post derby, la Sampdoria già da ieri è tornata al lavoro a Bogliasco per preparare l'affascinante sfida con la Juventus. Al Mugnaini oggi per la seconda giornata di lavoro erano presenti due degli esponenti di punta di Corte Lambruschini, ossia il Responsabile dell'area tecnica Daniele Pradè e il ds Carlo Osti.



Sotto il sole che ha baciato il Poggio, Giampaolo ha fatto sostenere nella mattinata una prima parte di allenamento composta da esercizi di attivazione muscolare fra campo e palestra, seguita da esercitazioni tecnico-tattiche. A concludere la seduta, partitella a campo ridotto.



Alla sessione non hanno partecipato nè Emiliano Viviano (squalificato per domenica e quindi assente contro la Juventus) nè Fabio Quagliarella: il portierone e l'attaccante, scrive Sampdoria.it, hanno svolto un lavoro individuale. A Bogliasco si è rivisto anche Fabrizio Tafani, che fu preparatore atletico dei blucerchiati sotto la gestione Iachini. Domani la Samp si allenerà al pomeriggio.