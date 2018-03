Non è stata una ripresa degli allenamenti particolarmente felice per la Sampdoria, che oggi è tornata a lavorare a Bogliasco dopo il pesante k.o. subito contro l'Inter. A creare qualche grattacapo ai blucerchiati, già abbattuti per le due pesanti sconfitte consecutive, ci si è messa anche l'infermeria. Marco Giampaolo ha ritrovato la squadra blucerchiata sottoponendola ad un lavoro di forza in palestra e trasformazione sul campo. Per concludere l'allenamento il tecnico doriano ha svolto alcuni esercizi mirati alla finalizzazione, completati da alcune partitelle a tema. La brutta notizia però riguarda le condizioni di Edgar Barreto.



Il centrocampista paraguaiano, fresco di rinnovo con la Samp, era uscito malconcio dal match con i nerazzurri. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una "lesione al gemello della gamba sinistra", scrive sampdoria.it. Ovviamente, Barreto si è subito concentrato sul suo programma di recupero. Nei prossimi giorni La Samp valuterà l'entità del problema in maniera più accurata. Giampaolo ha dovuto fare a meno anche di Jacopo Sala, che ha continuato a lavorare a parte, però sul campo. Considerando anche il gran numero di assenze dovute alle nazionali, la Samp ha rimpinguato il gruppo con i giovanissimi Mario Curito, Yassin Ejjaki, Gergely Hutvagner e Andrea Tessiore. Domani Giampaolo ha messo in agenda una doppia seduta.



Dal ritiro della Nazionale polacca invece filtrano cattive notizie in merito a Bereszynski. Il terzino blucerchiato, acciaccato sin dal match con l'Inter, ieri ha lasciato anzitempo l'allenamento di Nawalka. Oggi Bereszynski si è allenato a parte, ma sul campo. La sua presenza nella partita con la Nigeria è fortemente a rischio.