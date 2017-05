Al Ferraris non è raro vedere spesso osservatori di vari club europei,impegnati nello scouting. Anche perchè la nidiata di giovani talentini di casa Sampdoria fa gola alle società più importanti dei vari campionati. A volte però gli osservatori si spostano anche in trasferta, come capitato nel match di Torino. Uno dei giocatori che piacciono di più è, per forza di cose, Patrik Schick. E sabato allo stadio 'Grande Torino' era presente anche il Borussia Dortmund, che ha guardato con grande attenzione alla sfida tra granata e blucerchiati.



I tedeschi avevano gli occhi puntati su Schick, ovviamente, ma anche su Milan Skriniar, l'altro gioiello di casa Samp che piace molto all'estero, e soprattutto in Bundesliga. La prestazione dei due giocatori ha sicuramente fatto aggiungere una recensione positiva a quelle già completate dagli scout di Tuchel, che già da tepmo hanno puntato il difensore e il centravanti.