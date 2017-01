A gennaio la Sampdoria sembra destinata a salutare Luca Cigarini, dopo soli sei mesi di permanenza in blucerchiato. L'esplosione di Lucas Torreira ha limitato lo spazio a disposizione del giocatore ex Atalanta, arrivato a Genova come un potenziale titolare e mai impiegato da mister Giampaolo, tranne per qualche scampolo di gara.



Ovviamente, il nome di Cigarini a gennaio resta molto appetito. Secondo Alfredo Pedullà l'elenco di pretendenti resta molto nutrito: l'interesse di Sassuolo, Udinese e Sporting Gijon era già noto, meno quello del Cagliari e del Milan.



Anche i rossoneri starebbero vagliando il nome del giocatore classe 1986: la priorità del mercato è quella di prelevare un attaccante esterno, ma Montella ha chiesto rinforzi anche a centrocampo. Il primo nome sulla lista è quello di Badelj, ma sembra difficile poter strappare il calciatore alla Fiorentina. Il Milan si starebbe così cautelando valutando altri profili, tra cui quello del regista della Sampdoria.