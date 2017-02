Lasi coccola il suo Patrik. L'attaccante blucerchiato domenica entrerà per la prima volta a San Siro, nello stadio di due delle società che più di tutte sembrano interessate al centravanti ceco. Lo ha confermato anche il suo agente ai nostri microfoni , l'attaccante piace a parecchie squadre della Serie A. E secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche lLa speranza del club blucerchiato è ovviamente quella di trattenerlo ancora almeno una stagione a Genova, forte di un contratto lungo e blindato da unadi oltre 20 milioni. Anche per questo motivo pare che la Sampdoria abbia rifiutato un'offerta da quasi 15 milioni per il suo gioiellino a gennaio. L'Inter invece lo ritiene il profilo giusto per diventare il, anche in considerazione del doppio probabile impegno tra campionato e Europa.Schick, dal canto suo, potrebbe crescere alle spalle di un grande centravanti come Icardi, ma come ha affermato lui stesso ieri non c'è particolare fretta di lasciare Genova. Di sicuro c'è che l'attaccante in estate sarà molto corteggiato, e anche che la Samp realizzerà, a giugno o in futuro, una plusvalenza importante grazie al suo giovane talento.@MontaldoLorenzo