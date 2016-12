La Sampdoria sta parlando con il Pescara per il centrocampista Valerio Verre. Una trattativa che prevede il prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Massimo Oddo potrebbe invece accogliere l'attaccante croato Ante Budimir, valutato due milioni. Si raffredda invece il discorso per Zampano per via dei rapporti non idilliaci tra Ferrero e l'agente del giocatore, vecchie ruggini del passato.