La Sampdoria è alle prese con l'organigramma societario della prossima stagione. Anche perchè la decadenza di Ferrero richiede una dirigenza solida e ben salda al comando. Proprio per questo motivo ai piani alti di Corte Lambruschini si lavora ai rinnovi del trio al comando del club blucerchiato, quello composto dal ds Carlo Osti, dal Direttore Sportivo del settore giovanile Riccardo Pecini e dal Responsabile dell'Area Tecnica Daniele Pradè.



Per Osti e Pecini non sembrano esserci problemi, mentre il profilo di Daniele Pradè è molto gettonato sul mercato. L'ex Fiorentina ha firmato un contratto di soli sei mesi, che terminerà a giugno: la Samp è al lavoro per prolungare il rapporto, le parti sembrano vicine ad un'intesa ma nelle ultime ore c'è una società che sta tentando di insidiare i blucerchiati.



Si tratta, secondo La Gazzetta dello Sport, del Cagliari. I rossoblù sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, anche perchè l'avventura di Capozucca in Sardegna pare giunta al termine. E uno dei nomi papabili è proprio quello di Pradè. Al momento però è difficile ipotizzare un suo addio al Doria. Ecco perchè il Cagliari valuta anche l'ex Inter Marco Branca e il direttore generale del Cittadella Marchetti.