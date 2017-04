Lucas Torreira è stata la sorpresa forse più positiva di questa Sampdoria 2016-2017. Giovane, promettente, sempre lucido e freddo in mezzo al campo: Giampaolo lo ha provato sin dal ritiro, e non lo ha più tolto. Addirittura l'esplosione di Torreira ha confinato in panchina un esperto mestierante come Luca Cigarini, non propriamente l'ultimo arrivato.



Il profilo del regista uruguaiano sembra perfetto per aprire un ciclo: questo è anche il pensiero del futuro direttore sportivo della Roma Monchi. Dopo il termine della sua avventura con il Siviglia, il dirigente ha già iniziato a lavorare sotto traccia per la sua prossima squadra. E secondo il Corriere della Sera tra i nomi nella lista di Monchi figurerebbe anche quello di Torreira.



La Sampdoria dal canto suo sta provando a trattare con il procuratore il rinnovo contrattuale - che già scade nel 2020 - per permettere al giocatore di crescere in blucerchiato anche la prossima stagione. La tensione tra Corte Lambruschini e Betancur (agente di Torreira) potrebbe però giovare alla Roma, che cercherà di approfittare della situazione per piazzare la zampata e assicurarsi l'ex Pescara a giugno. Vanno però anche ricordate in questo senso le dichiarazioni rilasciate da Daniele Pradè, che è parso abbastanza sereno sul fronte Torreira: "La sua crescita la deve fare alla Sampdoria - ha detto qualche giorno fa il responsabile dell'Area Tecnica - e per quanto riguarda il suo contratto, deve essere rivisto, ma si può fare tranquillamente a fine stagione"