Le manovre blucerchiate per quanto riguarda la prossima stagione cominceranno dalla trequarti. Sarà questo il primo reparto dove la Sampdoria interverrà in vista della stagione 2017-2018, è il rinforzo prescelto dagli uomini mercato doriani porta il nome di Josip Ilicic, sloveno di proprietà della Fiorentina.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica la trattativa tra il club di Corte Lambruschini e i viola sarebbe giunta ad uno stadio piuttosto avanzato. La richiesta iniziale di Corvino era di circa 7 milioni, la Samp ne ha offerti 4 e conterebbe di chiudere ad una cifra leggermente superiore per il calciatore che lascerà comunque sicuramente la Toscana. Ilicic, classe 1988, era già stato seguito dai blucerchiati come sostituto per Gabbiadini: non se ne fece nulla, perchè a Genova arrivò Luis Muriel.