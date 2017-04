Mancano ormai meno di 24 ore alla partita tra Sampdoria e Crotone, ma il mister blucerchiato Marco Giampaolo deve ancora risolvere alcuni dubbi di formazione che probabilmente verranno sciolti solo a ridosso della gara. Il principale riguarda ovviamente il ruolo del portiere. Viviano si è fermato in settimana per un fastidio a un tendine, il portierone doriano ha stretto i denti ed è entrato nell'elenco dei convocati, ma è probabile che Giampaolo non lo rischi e dia spazio dal primo minuto a Puggioni.



A sinistra, chi potrebbe avere un'altra chance è Dodò, che al momento sembra essere in vantaggio sia su Pavlovic che su Regini. Confermato il blocco composto da Bereszynski, Silvestre e Skriniar (ma attenzione a possibili sorprese a gara in corso, come ad esempio l'esordio di Lorenco Simic). A centrocampo il posto di Linetty, squalificato, verrà preso da Praet mentre in cabina di regia andrà come sempre Torreira, affiancato da Barreto. Sulla trequarti, Bruno Fernandes sembra favorito rispetto a Ricky Alvarez, mentre la coppia d'attacco sarà composta come sempre da Fabio Quagliarella e Patrik Schick.



Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynsky, Silvestre, Skriniar, Dodò; Barreto, Torreira, Praet; Bruno Fernandes; Quagliarella, Schick.