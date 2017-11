A pochi giorni dalla partita con la Juventus, e con gli allenamenti sempre più nel vivo, dal Mugnaini di Bogliasco iniziano ad emergere alcune indiscrezioni su quella che potrebbe essere la formazione della Sampdoria in vista del match di domenica. I principali ballottaggi, come sempre, coinvolgono il centrocampo dove Marco Giampaolo ha più opzioni. Il dubbio per il tecnico doriano è sempre lo sesso, e riguarda il terzo elemento da schierare a fianco di Torreira e Praet: la maglia da titolare se la giocano Linetty e Barreto.



Nelle ultime due gare, il prescelto è stato Linetty che però nei giorni scorsi ha raggiunto la sua nazionale, è stato impiegato dal C.T. Nawalka e potrebbe rifiatare contro i bianconeri. Sono aumentate così le quotazioni di Edgar Barreto, un giocatore su cui Giampaolo punta sempre in maniera piuttosto convinta. Ballottaggio anche a destra, tra Sala e Bereszynski. In attacco invece, secondo Il Secolo XIX, ci sarà Duvan Zapata. Ancora una volta il colombiano - che tornerà ad allenarsi oggi a Bogliasco - sconfiggerà il jet lag e sarà regolarmente della partita.