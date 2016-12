In patria lo chiamano 'Beres', e sarà molto probabilmente il primo rinforzo della Sampdoria per gennaio. Il club blucerchiato guarda ancora alla Polonia, e al Legia Varsavia, da cui arriverà molto probabilmente Bartosz Bereszinsky. Il laterale destro classe 1992 è infatti il prescelto da Corte Lambruschini per sostituire Pedro Pereira, ormai sicuro partente.



Il portoghese tornerà al Benfica, che offre tra i 2 e i 3 milioni più l'intero cartellino di Djuricic. La proposta del Bournemouth (3 milioni più 2 di bonus) ingolosisce Corte Lambruschini, ma alla fine dovrebbe essere la volontà del giocatore a far pendere la bilancia verso il Benfica. E così per sostituire Pereira la Samp sta provando in queste ore l'affondo decisivo per Bereszinsky. Dalla Samp, secondo Il Secolo XIX, filtra un discreto ottimismo per la riuscita dell'operazione. Oltretutto il laterale polacco a Genova troverebbe anche il connazionale Linetty, particolare da non sottovalutare per quanto riguarda il suo ambientamento.