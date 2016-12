La Sampdoria punta il suo terzino del futuro. Si chiama Bartosz Breszynski, è un esterno classe 1992 con già una buona esperienza nel Legia Varsavia e nella Nazionale polacca. Da parecchio il club blucerchiato lo sta monitorando, al momento sembra lui la pista più calda per quanto riguarda il mercato in entrata.



Tanto è vero che, secondo Il Secolo XIX, la Samp avrebbe deciso di affondare in maniera piuttosto decisa il colpo. Oltretutto, l'asse con la Polonia è piuttosto trafficato per quanto riguarda i blucerchiati. Il precursore è stato Karol Linetty, un'operazione che ha dato i suoi frutti.



E proprio in quest'ottica va detto che l'agente dell'attuale centrocampista doriano è lo stesso di Bereszynksi: un ulteriore stimolo alla trattativa, forse, di sicuro i buoni rapporti tra le parti potrebbero semplificare un'eventuale operazione da concludersi già a gennaio.