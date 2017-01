Affare in dirittura d'arrivo, quello tra la Sampdoria e il Legia Varsavia. L'intesa raggiunta, ovviamente, riguarda Bartosz Bereszynski, terzino destro che a breve dovrebbe cambiare maglia, per indossare quella blucerchiata.



Il testa a testa con Francesco Zampano sembra essersi risolto in favore del classe 1992 polacco. Tanto che i media locali ormai danno per conclusa la trattativa. Prima delle visite si attenderebbe soltanto il ritorno del giocatore dalle vacanze a Dubai. Al Legia dovrebbero andare circa 2 milioni di euro, per il trasferimento a titolo definitivo.



In Italia, Bereszynski troverà anche Karol Linetty, suo connazionale (e assistito dalla stessa agenzia di procuratori) che lo potrà aiutare nell'inserimento. Un particolare da non sottovalutare, in operazioni di questo genere. Sembra aver subito un rallentamento invece il trasferimento di Pereira al Benfica: se il portoghese lasciasse subito la Samp, Giampaolo si ritroverebbe senza alternative sulla fascia destra a causa dell'infortunio di Jacopo Sala.