La Sampdoria, sia in occasione della partita con la Roma che con il Milan, ha potuto contare sull'apporto dei tifosi a seguito della squadra. La carica dei sostenitori blucerchiati ha sospinto i giocatori di Giampaolo al Ferraris, e la carica si è fatta sentire pure a San Siro, quando la Samp non ha tremato di fronte ai rossoneri.



Ieri due dei volti nuovi di questa stagione in casa doriana, Bartosz Bereszynksi e Patrik Schick, erano ospiti del Sampdoria Club Borghetto di Vara. L'esterno polacco e l'attaccante ceco hanno rilasciato alcune battute a SampTV proprio in merito all'argomento tifosi: "Penso che per una squadra siano molto importanti, i nostri ci seguono ogni partita e ci sostengono, come durante l’ultimo match a Milano" attacca l'ultimo arrivato in ordine cronologico, il terzino polacco. "Erano presenti in molti, e credo siano stati per noi il dodicesimo uomo in campo".



Gli fa eco anche l'uomo copertina di questa stagione, quel Patrik Schick che incanta pur giocando soltanto spezzoni di gara: "E’ bello vedere un sacco di gente qui, è una bella cosa avere così tanti tifosi in questa serata. Sono molto importanti per noi - conclude il ceco - e sono felice di poter far parte di loro".