Bartosz Bereszynski ha vissuto alcuni momenti difficili alla Sampdoria. Come con tutti i nuovi arrivi, Marco Giampaolo ha insistito molto sulla tattica e sui movimenti prima di lanciare stabilmente nella mischia il laterale polacco. In questa stagione, però, la fiducia nei confronti dell'ex Lech Poznan è aumentata, e anche contro il Milan 'Beres' si è disimpegnato in maniera positiva.



Lo stesso giocatore si è raccontato al portale polacco przegladsportowy "Sono sempre stato tranquillo. Alla Samp ci sono due-tre giocatori per ruolo e deve esserci competizione ma non ho mai avuto le valigie pronte per partire. Non ho mai sentito la sfiducia di nessuno, mi si diceva che avrei dovuto lottare per il posto e io sono uno che non si è mai tirato indietro davanti alle difficoltà. Non mi è mai stato regalato niente. Grazie a questo sono in Serie A".



"L’anno scorso eravamo una squadra molto giovane e inesperta anche sotto l’aspetto fisico per avere una continuità per tutta la stagione; ora con l’arrivo di Zapata e Strinic dovremmo essere più equilibrati" prosegue Bereszynski, come riporta Sampdorianews.net. "Dopo le prime cinque posizioni possiamo giocarcela, facciamo un pensiero all’Europa. Quest’anno giochiamo meglio e più compatti, non abbiamo perso anche se non bisogna cadere nell’euforia dato che siamo ad inizio stagione".



"Con la Fiorentina ho giocato venti minuti a significare che il mister credeva in me. Poi ho giocato gli ultimi due incontri ma devo sudarmi il posto contro l’Udinese. Niente è gratis in Serie A. il 2-0 contro il Milan non è un pass per giocare la prossima sfida. Sento che la forma sta crescendo, è meglio crescere lentamente che cadere velocemente".



Alla Samp ci sono altri due polacchi, Linetty e Kownacki:"Karol ha giocato qualche minuto ma vuole fare di più. 'Kownas' è giovane e davanti abbiamo top players: Caprari e Zapata sono costati tanto e Quagliarella è una figura importante nella squadra. Dawid deve imparare, nel suo debutto in Coppa ha segnato un gol. Tutti i minuti di gioco che riesci a conquistare devono essere finalizzati alla crescita".