"Non c'è alcun dubbio, Giampaolo non è mai stato in discussione, ha un contratto e tutta la nostra fiducia": così l'avvocato Antonio Romei, braccio destro del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ha voluto spegnere ogni eventuale voce sul futuro del tecnico blucerchiato, che per il Doria è diventato un vero e proprio valore aggiunto. E dire che sino a poche settimane fa il suo esonero non sembrava più così impossibile.



Ora Marco Giampaolo si è ripreso la Sampdoria, dopo un periodo difficile culminato con la sconfitta di Bergamo. In quel momento la posizione dell'allenatore blucerchiato non era più così solida. Perdendo contro Roma e Milan, il mister della Samp si sarebbe ritrovato di fronte a un bivio: vincere con Bologna e Cagliari, oppure rischiare di veder saltare la sua panchina. Il calcio però è fatto di attimi, e le due prestazioni sfoderate dai blucerchiati hanno cementato la posizione del tecnico, che ha un contratto biennale. In particolare Ferrero sarebbe rimasto impressionato dalla sua capacità di valorizzare alcuni investimenti (vedi Djuricic), o di risollevare giocatori in difficoltà nell'ultimo periodo come Muriel e Praet.



Tutto perfetto, se si esclude il possibile ritorno di fiamma rossonero per l'allenatore. Secondo Il Secolo XIX nel post gara della partita di San Siro circolavano rumors su un Berlusconi tutt'altro che felice per la terza sconfitta consecutiva. E si è tornato a sussurrare il nome di Giampaolo. Oltretutto il patron rossonero sembra non apprezzare il gioco di Montella, troppo poco offensivo schierando una sola punta, mentre quello di Giampaolo con due punte più il rifinitore lo stuzzicherebbe molto. Il tecnico doriano ha confessato di non pensare più all'opzione Milan da quest'estate: "Non mi guardo mai indietro", ha detto nel post partita di Milan-Samp, concetto ribadito poi ieri: "Sto bene qui".Il recente passato insegna che la corsia preferenziale tra Milano e Genova per quanto riguarda gli allenatori esiste, ma il Doria punta a trattenere il suo mister, forte del contratto e di un feeling ritrovato.