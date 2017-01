Ante Budimir sembrava ormai diretto lontano da Genova, sponda Sampdoria, già nella sessione invernale di calciomercato. Troppo poco lo spazio in blucerchiato, troppo forte la concorrenza di Muriel, Quagliarella e Schick per l'attaccante croato. In realtà però la vicenda sembrerebbe un po' più complessa.



Sarebbe stata la Samp stessa a bloccare la cessione del giocatore: l'incontro di oggi a Bogliasco dei massimi esponenti del club (Ferrero, Pradè, Osti e Romei) avrebbe portato il Doria a decidere di scommettere ancora sul centravanti. Niente Crotone quindi per Budimir, che a questo punto potrebbe concludere la stagione a Genova.



Secondo Sky Sport i rossoblù, assieme al Bari, resterebbero comunque vigili relativamente alla situazione del giocatore. Le due squadre sperano che la Samp possa cambiare idea, per tornare prepotentemente sull'attaccante. La permanenza di Budimir a Genova potrebbe anche cambiare i piani in entrata di Corte Lambruschini: la Samp potrebbe defilarsi dalla corsa a Jonathan Calleri del West Ham, perchè le punte in organico diventerebbero 5 con l'eventuale arrivo dell'argentino.