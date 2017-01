Laè alle prese con alcune situazioni di esubero in questa finestra di mercato invernale che si preannuncia - per la prima volta durante la presidenza Ferrero - senza scossoni. Una delle situazioni da dipanare, però, è quella di Ante. Il giocatore a Genova è chiuso da Schick, Muriel e Quagliarella: ed è difficile per il centravanti croato trovare spazio.Ecco perchè Budimir vorrebbe lasciare il blucerchiato, almeno momentaneamente: squadre interessate ce ne sono parecchie (Il Secolo XIX fa i nomi di Bologna, Chievo, Crotone e Bari) e al ragazzo sarebbe solleticato da un' esperienza in una nuova piazza. La Samp, dal canto suo, vuole prima trovare un sostituto a Budimir. Impresa non facile, considerando che al momento sul mercato non ci sono profili facilmente raggiungibili dal punto di vista economico, o interessanti da quello tecnico. In caso di cessione di Budimir, comunque, da Corte Lambruschini potrebbero prendere in considerazione unsecco, oppure un prestito con un diritto di riscatto fissato a circa 2 milioni. In estate, la Samp lo pagò 1,8.