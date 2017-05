Ante Budimir ha avuto davvero poche opportunità di mettersi in mostra con la maglia della Sampdoria. E ora che avrebbe la strada spianata in vista della partita con la Lazio, considerando anche un Muriel non ancora al meglio e l'infortunio di Schick, si è messa di mezzo pure la sfortuna. La lussazione alla spalla (lo stesso identico infortunio patito da Schick) rende la sua presenza molto difficile. L'infortunio però pare più lieve di quello del 'collega' ceco. Budimir dal canto suo scalpita, vuole un occasione e sa di doverla sfruttare a partire dal match dell'Olimpico.



Ecco perchè secondo l'edizione genovese de La Repubblica l'ex Crotone avrebbe dato il suo benestare al tecnico Giampaolo per stringere i denti e scendere in campo contro la Lazio. Già ieri, dopo essere stato fasciato accuratamente, l'attaccante doriano è stato in grado di scendere in campo per l'allenamento. E farà di tutto per esserci domenica. In avanti, per la Samp, la coperta è decisamente corta: l'unico disponibile è Fabio Quagliarella, Muriel oggi sosterrà l'ultimo controllo che gli darà l'ok definitivo per rientrare in gruppo. La Samp però ovviamente non vuole affrettare i tempi, e non rischierà di impiegare il centravanti in una gara come quella con i biancocelesti.