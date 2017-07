La Sampdoria ha un nome nuovo per la difesa: è quello di Edoardo Goldaniga, difensore classe 1993 del Palermo. Il profilo del calciatore cresciuto nel Pizzighettone per la verità era già stato accostato ai blucerchiati nelle scorse sessioni di mercato: sia a gennaio che nell'estate 2016 da Corte Lambruschini erano arrivati sondaggi per il giocatore, mai sfociati in una vera e propria trattativa.



Ieri però secondo Sky Sport la squadra genovese avrebbe incontrato l'agente del giocatore, Beppe Riso, per chiedere delucidazioni in merito al futuro del giocatore. A questo punto la società di Corte Lambruschini dovrebbe formulare una prima richiesta al Palermo, proprietario del cartellino, per tastare il terreno e capire i margini di un'eventuale trattativa. Potrebbe così essere l'ex Pisa e Perugia il rinforzo giusto per Marco Giampaolo, che ha chiesto alla proprietà un difensore già abituato alla Serie A.