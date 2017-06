Non solo Juventus, ma anche Inter: si profila nuovamente all'orizzonte il duello di mercato che ha coinvolto bianconeri e nerazzurri per Schick, e ancora una volta la terza protagonista dell'intreccio è la Sampdoria. In questo caso però le due società non si sfidano per un attaccante, bensì per un difensore. Milan Skriniar ha in comune con Schick il fatto di essere giovane, reduce da un campionato di altissimo livello, e di aver disputato la prima stagione da titolare con la maglia blucerchiata. Skriniar però era già arrivato nella stagione precedente, essendo approdato a Genova a gennaio 2016, calcando però pochissimo il campo nel primo campionato di Serie A.



Il 2016-2017 è stato l'anno della svolta: Giampaolo lo ha piazzato al centro della difesa, e Skriniar lo ha ripagato con prestazioni davvero solide. Tanto è vero che Giampaolo lo ha inserito nella lista degli incedibili di casa Samp. Va ricordato sempre però che per la dirigenza doriana non ci possono essere incedibili a livello assoluto. Ed è proprio questo a preoccupare se si pensa al futuro di Skriniar. Anche perchè per lo slovacco come detto si stanno muovendo la Juve e ora, secondo Tuttosport, purel'Inter.



I nerazzurri starebbero pensando al giocatore della Sampdoria per regalare un difensore di prospettiva a Spalletti, approfittando anche dei buoni rapporti con la dirigenza genovese. Da Milano starebbero imbastendo uno scambio con Caprari, più conguaglio a favore della Samp. Va detto però che la Sampdoria, in caso di partenza di Skriniar, dovrebbe intervenire sul mercato individuando un sostituto all'altezza, e soprattutto che abbia il benestare di Giampaolo. Impresa non semplice, ecco perchè da Corte Lambruschini potrebbero fare resistenza di fronte ad un assalto a Skriniar.