Dopo l'ufficialità del suo passaggio dall'Inter alla Sampdoria, Gianluca Caprari rilascia a SampTV le prime parole da neo giocatore blucerchiato. "Arrivo alla Samp con tante motivazioni. So di arrivare in una città con una tifoseria molto calda e questo mi affascina. Forse era destino che arrivassi qui, ricordo la promozione in A col Pescara e il primo gol segnato nella massima serie coi blucerchiati. Spero ora di segnarne tanti con la Sampdoria. Sono stati Vincenzo Fiorillo, Hugo Campagnaro e Andrea Coda a consigliarmi questa meta; hanno giocato qui e mi hanno detto che la tifoseria è calda, come già sapevo, e anche per questo ho scelto questa squadra. Ritrovo Lucas Torreira, che è cresciuto molto ed è diventato forte, oltre a Valerio Verre che quest'anno potrà fare molto di più. Mi hanno parlato tutti bene di Marco Giampaolo, giocando contro la Samp e vedendo le partite e ho visto che gioca bene. Arrivo in una squadra che gioca bene a calcio ed è quello che volevo. Spero di fare bene". Conclusione con un messaggio ai tifosi: "Dico loro di starci vicino nei momenti bui e di non esaltarci nei momenti in cui si va bene. Speriamo di poter far sempre bene, vorrebbe dire che saremo il più in alto possibile".