Il gol del 2-1 firmato da Gianluca Caprari è sembrato davvero a tutti una liberazione. Sarà forse perchè la rete siglata di testa dal numero 9 della Sampdoria ha certificato l'avvenuta rimonta ai danni dell'Atalanta, o perchè l'esultanza smodata dell'ex Pescara sotto la Nord (una corsa pazza togliendosi la maglia prima di essere sommerso dall'abbraccio dei compagni) ha coinvolto tutto il pubblico. Poco importa perchè Caprari ha cambiato l'inerzia del match.



L'attaccante blucerchiato, che ieri ha preso il posto di Ramirez, viene presentato da Ferrero come una star in zona mista. Oltretutto il patron doriano aveva predetto a Caprari il gol. Il giocatore, dal canto suo, sorride timidamente e attacca così l'analisi del match: "I complimenti del presidente? Mi fanno piacere. Sono felice. Non è facile partire dalla panchina, ma ho grande fiducia - prosegue poi Caprari parlando del suo momento di forma - Sto scoprendo una nuova realtà e mi sto adattando a questo nuovo modulo". .



La posizione di rifinitore non è un inedito per Caprari: “Il trequartista l’avevo fatto anche due anni fa a Pescara – spiega il numero 9, come riporta Sampdorianews.net -. Oggi abbiamo fatto bene, ma la cosa più importante è che la squadra abbia ribaltato la partita. Dovevamo riscattare la sconfitta di Udine e in casa con questo pubblico abbiamo una marcia in più. Sarà dura per tutti giocare qui e siamo felici di aver vinto contro una grande squadra come l’Atalanta”.