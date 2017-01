Tra campo e mercato, laè ancora alle prese con il nodo legato alla situazione di Antonio. Il fantasista barese, come ormai è noto, sembra aver chiesto la rescissione del suo contratto al club blucerchiato . Una decisione difficile, per certi versi dolorosa, arrivata dopo sei mesi di lavoro in solitaria a Bogliasco.E proprio ieri pomeriggio, al centro sportivo Mugnanini si è presentato per l'ennesima volta l'ormai ex numero 99 doriano. Doveva allenarsi con la Primavera, come fa ormai da qualche settimana. A Bogliasco c'erano pochissimi tifosi, dal momento che la Samp era a Roma per la Coppa Italia. Ma qualcuno vedendo arrivare Fantantonio lo ha rincuorato con un "Passerà anche questa". Il Secolo XIX ha raccolto anche la replica di Cassano, che avrebbe risposto: "Passerà e sarà in meglio... Quando qualcunoche cosa faccio, puntualmente lo stupisco. E accade il contrario..."Parole sibilline, che aggiungono un'ulteriore cortina di mistero al futuro del giocatore. Cassano aspetta la Serie A, gli piacerebbe essere allenato da(ma a Udine sono al completo nel reparto), non gli dispiacerebbe neppure Sassuolo e il suo progetto e accetterebbe anche Bologna. In rossoblù, però, ritroverebbe Donadoni con cui ha avuto qualche screzio ai tempi di Parma. C'è tempo fino al 31 gennaio, poi da febbraio Cassano lascerà la Samp e inizierà un programma personalizzato con il professor Tibaudi. Per farsi trovare pronto in caso arrivasse l'ultima chiamata della sua carriera.