La Sampdoria è alle prese con un dualismo sulla corsia destra di difesa: da una parte c'è Bartosz Bereszynski, giocatore molto atletico e fisico, dall'altra Jacopo Sala, qualitativamente forse superiore al polacco eppure soppiantato dall'ex Legia Varsavia. Pure per il derby, Giampaolo ha scelto 'Beres' e non Sala, che invece era titolare la scorsa stagione.



Ecco perchè secondo Sampnews24.com il calciatore arrivato dal Verona potrebbe chiedere la cessione. La Sampdoria dal canto suo difficilmente si opporrebbe: lo stesso Romei aveva parlato di "piccoli correttivi" a gennaio, sottolineando come la Samp fosse intenzionata ad operare soltanto in uscita, per sistemare i giocatori scontenti. Ovviamente, il futuro di Sala dipenderà molto anche dalle offerte che arriveranno sulla scrivania di Corte Lambruschini. A quel punto il Doria dovrebbe anche trovare un'alternativa low cost a Bereszynski, magari puntando nuovamente su un giovane o su un giocatore straniero da far crescere sotto la guida di Giampaolo.