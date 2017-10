Tutti i tifosi della Sampdoria aspettano in maniera trepidante da parecchio tempo il rientro in campo di Emiliano Viviano. Non perchè Puggioni sino ad oggi non abbia sostituito degnamente il portierone blucerchiato, anzi tutt'altro. Viviano però è uno degli idoli della Gradinata Sud, che si è affezionata al Bufalo sin dal suo primo giorno in blucerchiato. Si pensava che l'estremo difensore di Fiesole potesse tornare già contro l'Atalanta, a sei mesi dall'ultima apparizione ufficiale con la maglia doriana, ma alla fine un confronto avuto con Giampaolo ha rimandato il suo esordio in questa stagione.



Secondo Il Secolo XIX ad imporre la massima cautela sarebbe stato un colloquio avuto dallo stesso Viviano con Marco Giampaolo: i due avrebbero deciso di proseguire ancora per qualche giorno con un lavoro di potenziamento alla gamba destra, che oltretutto non è quella operata. Il 'caso Viviano', però, non sussiste perchè i tempi previsti per la riabilitazione in questi casi sono di circa sei mesi, e l'estremo difensore doriano è stato operato a metà maggio, quindi se anche dovesse rientrare con il Crotone, avrebbe anticipato di un mese le previsioni.



Molto comunque dipenderà dai prossimi allenamenti: ieri Viviano ha lavorato a parte, due ore prima del resto della squadra, per potersi poi recare a Milano dove ha sostenuto alcuni test. Se da oggi dovesse rientrare in gruppo, le sue quotazioni salirebbero, in caso contrario è probabile che Giampaolo decida di posticipare ancora il rientro, magari in vista della partita con l'Inter o di quella casalinga con il Chievo. Va detto che la voglia di campo e di Sampdoria di Viviano è davvero forte: il numero 2 blucerchiato da tempo sta approfittando anche dei giorni liberi - ad esempio domenica mattina e lunedì - per allenarsi e recuperare. E il gran ritorno, ormai, è soltanto questione di tempo.