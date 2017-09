Gol a raffica. Ne ha sempre segnati tanti Enrico Chiesa, nel corso di una carriera che lo ha portato in varie parti d'Italia, per fare quello che sapeva fare meglio: buttare la palla in rete. Le prime marcature però sono tutte a tinte blucerchiate, perchè l'attaccante nato a Mignanego ha iniziato proprio a Genova, nella Sampdoria, il suo cammino da professionista. E in vista di Torino-Samp l'ex centravanti, oggi allenatore, ha esternato le sue sensazioni sul momento doriano: "E' una bella partita, di quelle belle da giocare. Il Torino è un realtà organizzata e di buone giocate, entrambe sono squadre interessanti da andare a vedere, ci sarà tanta tattica ma anche tanto fisico. Sono curioso di sapere come andrà a finire" ha detto Chiesa all'edizione genovese de La Repubblica. "Mi aspetto grandi cose dai due allenatori. Sinisa lo conosco bene, ha fame e qualità, Giampaolo so quanto sia bravo. Hanno due modi diversi di fare ma sono tutti e due molto pratici, e grazie a questo hanno in comune la capacità di dare un’impronta forte alle proprie squadre".



La Sampdoria Chiesa ha potuto ammirarla nel successo con la Fiorentina. Una partita speciale per l'allenatore, perchè tra i viola gioca anche il figlio, Federico: "Una partita in cui è stata brava e fortunata. La sua forza è l’identità profonda che ha mantenuto, è una squadra che gioca sulla falsariga di quella dell’anno scorso. Il 4-3-1-2 di Giampaolo lo conosciamo, la differenza la fanno la capacità di fraseggio, e come la circolazione di palla riesce a portare alla conclusione gli attaccanti. Non è un segreto, il Torino domenica giocherà per inceppare questo meccanismo, e la Samp dovrà puntare a non finire in mezzo al gioco del Torino. Sampdoria più 'povera' dello scorso anno? Non penso. Due giocatori come Zapata e Strinic sono valori aggiunti importanti, e poi serve tempo per valutare i giocatori nuovi".



Hanno fatto molto discutere i 20 milioni spesi per Zapata: "Sicuro quello fatto per lui è un investimento importante" conclude l'ex bomber "ma è un ragazzo che ha sempre fatto quello che doveva fare, segnare. Nel suo caso vale il solito discorso: i prezzi li fanno le prestazioni, si dovrebbe parlare poco e saper aspettare i giocatori che valgono. Io penso che in coppia con Quagliarella farà davvero molto bene".