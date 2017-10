Sampdoria – Chievo Verona 4-1 (primo tempo 3-1)



Marcatori: 19' Linetty (S), 23' Cacciatore (C), 26' Torreira (S), 43' Zapata (S), 85' Torreira (S),



Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Strinic; Praet (66' Barreto), Torreira, Linetty (88' Verre); Caprari (60' Ramirez); Quagliarella, Zapata. All. Giampaolo



Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Tomovic, Gobbi; Castro, Radovanovic (82' Pucciarelli), Bastien (76' Garritano); Birsa; Inglese, Meggiorini (dal 70' Pellissier). All. Maran.



Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1



Ammoniti: 26' Castro (C), 39' Praet (S), 59' Dainelli (C), 71' Cacciatore ( C), 77' Linetty (S),



Espulsi: Maran (C).