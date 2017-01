Il futuro del centrocampista della Sampdoria Luca Cigarini è ancora tutto da decifrare. Sino ad oggi, Giampaolo ha utilizzato con il contagocce il giocatore, chiuso in blucerchiato dall'esplosione di Lucas Torreira. Il centrocampista ex Atalanta, va detto, ha accettato la panchina senza dare segni di insofferenza, ma la volontà del giocatore resta quella di ritagliarsi più spazio.



Ecco perchè il suo nome era ed è molto gettonato per quanto riguarda il mercato in uscita di Corte Lambruschini. Le società interessate non mancano: Bologna, Sassuolo, Udinese e Palermo, tanto per citare quattro mete plausibili. Cigarini e il suo agente stanno vagliando le possibilità a disposizione, compresa anche quella di una permanenza a Genova.



A confermarlo è stato lo stesso procuratore del giocatore, Giovanni Bia. Ai microfoni di Sportitalia Bia ha confessato che, nonostante le tante manifestazioni di stima, Cigarini starebbe valutando anche la possibilità di rimanere a Genova sino al termine della stagione in corso, per poi eventualmente valutare il suo futuro in estate.