Dopo l'esperienza alla Sampdoria, Luca Cigarini vola al Cagliari. Il centrocampista ex Atalanta però ha voluto lasciare un ultimo messagio ai suoi vecchi tifosi: "Purtroppo le cose non sono andate come mi aspettavo a inizio stagione e mi dispiace non aver potuto dimostrare il mio valore in una grande piazza come quella della Sampdoria", ha scritto sul proprio profilo Instagram. Cigarini ha poi aggiunto: "Sono felice e contento di aver conosciuto dei compagni di squadra eccezionali e dei tifosi che sin dal primo minuto mi hanno fatto sentire parte di una grande famiglia. Auguro ai miei compagni e a tutti i tifosi della Samp una grande stagione, ricca di soddisfazioni e vittorie".