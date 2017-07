Tra il fronte Merè e quello Schick, la Sampdoria in queste ore lavora anche ad un altro colpo in entrata. L'obiettivo è quello di regalare a Giampaolo un doppio rinforzo per la difesa, e dopo aver quasi chiuso per il centrale spagnolo i blucerchiati sono tornati in maniera piuttosto decisa da Omar Colley, difensore del Genk.



A complicare la trattativa in questo caso sono state le richieste economiche del club belga, piuttosto volubile. Inizialmente i biancoblù parevano essersi accontentati di 6 milioni, salvo poi chiederne 10, come successo ieri. La Sampdoria dal canto suo secondo Il Secolo XIX ha già trovato l'intesa con il giocatore e il suo entourage, con Colley che dovrebbe firmare un contratto quadriennale. Alcuni intermediari invece starebbero lavorando per limare la distanza tra i club, in modo da arrivare il prima possibile alla fumata bianca.