Che l'obiettivo della Sampdoria sia quello di ingaggiare giovani interessanti da acquistare ora per essere valorizzati è ormai evidente. E in quest'ottica rientra appieno anche il nome di Dusan Vlahovic, attaccante del Partizan Belgrado.



E' un giocatore giovanissimo, classe 2000 ed extracomunitario, ma si tratta anche di uno dei calciatori più promettenti del calcio balcanico. Almeno così lo etichettano gran parte degli addetti ai lavori. Certo è che la Samp, con il suo responsabile del settore giovanile Riccardo Pecini, è decisamente in buone mani per quanto riguarda la scelta dei giovani.



Vlahovic viene già paragonato a un altro giocatore con il cognome che termina in 'Ic', ma che di nome fa Zlatan. Un po' perchè la sua altezza (190 cm) unita alla sua tecnica e alla sua forza fisica ricordano quelle di Ibrahimovic, un po' perchè ha già segnato tantissimo nelle giovanili, guadagnandosi pure l'esordio con la prima squadra del Partizan.



Ieri emissari di Corte Lambruschini secondo Sky Sport avrebbero incontrato il direttore sportivo serbo, per imbastire la trattativa. La difficoltà principale al momento è rappresentata dalle commissioni ai procuratori, ma la Samp starebbe lavorando per bloccare già ora il calciatore per poi portarlo a Genova una volta compiuti 18 anni. Con la speranza di ricalcare le orme di un altro degli eredi designati di Ibrahimovic, ossia Patrik Schick, che il blucerchiato lo veste già da quest'estate.



