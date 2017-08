Colpo a sorpresa della Sampdoria, che si assicura il trequartista uruguaiano Gaston Ramirez. Il giocatore del Middlesbrough, vecchia conoscenza del calcio italiano (è esploso a Bologna) è stato trattato in maniera molto discreta dalla dirigenza blucerchiata negli ultimi 20 giorni, tanto che nessuno sino a pochi istanti fa aveva neppure ipotizzato un interesse per il calciatore.



L'accordo secondo quanto annunciato da gianlucadimarzio.com sarebbe arrivato sulla base di 9 milioni di euro, più ulteriori 2 milioni di bonus. Le parti starebbero per apporre le firme sui contratti, e Ramirez sarebbe atteso già nella giornata di domani a Genova, pronto alla nuova avventura in blucerchiato.