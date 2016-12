Missione difesa per la Sampdoria. A Genova, sponda blucerchiata, guardano con attenzione al mercato di gennaio. L'obiettivo, ben chiaro alla dirigenza doriana, è quello di puntellare il reparto arretrato, che sarà quello maggiormente interessato dai movimenti in entrata e in uscita.



Con la probabile partenza di Dodò - si discute con il Flamengo - e di Pedro Pereira, direzione Benfica, la Samp dovrà operare qualche piccolo correttivo nel reparto. Se Giampaolo deciderà di spostare nuovamente al centro della difesa Regini (dove al momento la coppia titolare è composta da Skriniar e Silvestre) alla Samp occorrerà un rinforzo sulle fasce. Viceversa, se il capitano doriano resterà a sinistra da Corte Lambruschini si metteranno alla ricerca di un centrale, anche perchè Krajnc dovrebbe lasciare Bogliasco (lo segue il Pescara) e Palombo è stato adattato al ruolo solo per necessità.



Secondo Il Secolo XIX la Samp e l'Inter starebbero discutendo riguardo a tre nomi. Si tratta di tre giocatori che per un motivo o per l'altro sono già stati accostati alla squadra genovese. Uno è Andrea Ranocchia, che la maglia blucerchiata l'ha già indossata la scorsa stagione. Gli altri sarebbero invece Marco Andreolli, rientrato in estate dal prestito al Siviglia e già seguito dal Doria al pari di Davide Santon, altro obiettivo per gennaio.