Il calciomercato non dorme mai, è proprio il caso di dirlo. Soprattutto per la Sampdoria, ben instradata per quanto riguarda la scoperta e la valorizzazione dei giovani giocatori su cui puntare per il futuro. Il 'modus operandi' dei blucerchiati è abbastanza chiaro: si individua il prima possibile il talento su cui puntare, e ci si muove per tempo in modo da battere la concorrenza.



Il nuovo obiettivo degli scout doriani in queste ore sembra essere un portiere. Il reparto è al completo, dato che Giampaolo può contare su Viviano, Puggioni, più i giovani Krapikas, Falcone e Tozzo, ma il nome del giovanissimo Reinis Reinholds, estremo difensore lituano classe 1997 di proprietà della Racing Roma, solletica molto gli uomini mercato blucerchiati.



Il numero uno è arrivato soltanto a dicembre nella Capitale, da svincolato dopo le esperienze con Civitanovese e Padova, ma si è subito imposto come uno dei giocatori più interessanti del campionato di Lega Pro. Ovviamente, secondo quanto riporta Sky Sport, le due principali squadre di Roma, i giallorossi e la Lazio, hanno messo gli occhi sul calciatore cresciuto nel settore giovanile del Latina. Attenzione però anche alla Sampdoria, che come detto lo segue con attenzione, e soprattutto al Chelsea. I Blues avrebbero mandato anche alcuni osservatori in occasione del match vinto dalla Racing Roma proprio contro il Siena, per osservare Reinholds.