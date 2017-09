La Sampdoria, anche a mercato fermo, continua a lavorare sottotraccia per i colpi del futuro. Uno in particolare solletica la fantasia di Corte Lambruschini, ed è Lovro Majer, trequartista classe 1998 di proprietà della Lokomotiv Zagabria. Il 'Messi dei Balcani', come lo ha definito qualcuno, magari in maniera un po' troppo entusiastica, è un prospetto che rientrerebbe pienamente nel solco di investimenti su giocatori giovani e di prospettiva tracciato piuttosto nettamente da Corte Lambruschini.



Majer, nel frattempo, continua a segnare e a incantare a Zagabria: le prime 7 partite del campionato croato sono state condite da 4 reti e 3 assist, un bottino niente male per un rifinitore, che agisce prevalentemente dietro le punte. La Samp però ha una fitta concorrenza da battere. Nonostante gli uomini mercato blucerchiati stiano continuando a seguire il giocatore, rimanendo in pressing sulla Lokomotiv forti dell'accordo trovato con la famiglia del ragazzo, secondo l'edizione genovese de La Repubblica su Majer starebbero per piombare due società dalle notevoli disponibilità economiche. Si tratterebbe dell'Everton e dell'Atletico Madrid, da tempo interessate al gioiellino balcanico.