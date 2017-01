E' Davide Santon l'obiettivo numero uno della Sampdoria per quanto riguarda il mercato in entrata. Ormai è chiaro che il terzino dell'Inter rappresenta la prima scelta per i blucerchiati, alla ricerca di esterni da regalare a mister Giampaolo in questa sessione invernale di mercato.



Oltretutto, il profilo dell'ex Newcastle era stato appuntato dalla dirigenza doriana già nelle scorse sessioni di mercato. Quella in corso però potrebbe essere la finestra giusta per vedere l'approdo del giocatore a Genova. Secondo gianlucadimarzio.com i contatti tra le parti sarebbero ben avviati, e la trattativa proseguirebbe a prescindere dall'arrivo di Bereszynski, che dovrebbe sostenere le visite mediche durante la giornata odierna nel capoluogo ligure. La Gazzetta dello Sport aggiunge il nome di un altro difensore dell'Inter: Andreolli,