A distanza di un anno esatto, la storia si ripete: la Sampdoria e Thomas Heurtaux ancora vicini, dopo essersi annusati e sfiorati a gennaio 2016. Ora, con il club blucerchiato alla ricerca di un rinforzo in difesa, il nome del centrale francese torna a circolare con insistenza. E la sessione invernale che si aprirà a breve potrebbe rivelarsi quella giusta.



Il giocatore è in uscita dall'Udinese, che oltretutto sarà la prossima avversaria del Doria in campionato. Il minutaggio del difensore con Delneri non è soddisfacente, e la partenza dal Friuli sembra scontata. Ecco perchè secondo Sampnews24.com da Corte Lambruschini avrebbero già fatto partire i primi contatti con l'entourage del francese classe 1988. Senza contare oltretutto che la Samp sarà alle prese nei prossimi giorni con la situazione legata a Matias Silvestre.



La trattativa sarebbe ben avviata, e potrebbe anche concludersi con una fumata bianca: Heurtaux e la Sampdoria, insomma, sembrano essere di nuovo su due rotte coincidenti: chissà che questa non sia la volta buona.