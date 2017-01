La Sampdoria è al lavoro per rinforzare la difesa, e uno dei giocatori finiti sul taccuino di Corte Lambruschini è quello di Federico Barba, difensore centrale di proprietà dell'Empoli, che Giampaolo conosce molto bene per averlo allenato nella scorsa stagione.



In questo campionato Barba non ha racimolato molti minuti in campo (solo 469 a causa anche di un infortunio) ma secondo Sky Sport i blucerchiati starebbero portando avanti i contatti per assicurarsi il difensore. classe 1993. La Samp potrebbe anche cercare di affondare il colpo in questa sessione invernale di mercato, per consegnare un rinforzo già 'pronto' e ricettivo all'allenatore doriano.