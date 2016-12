La Sampdoria valuta anche piste estere per il suo mercato: una di esse, come già circolato nei giorni scorsi, conduce a Stefan Ristovski, terzino destro di proprietà dello Spezia ma al momento in prestito al Rjeka. Il laterale macedone vanta già una buona esperienza in Italia, e vorrebbe tentare nuovamente un'avventura qui.



Secondo Sampdorianews.net la Samp sarebbe una meta molto gradita per l'ex Parma, e il club doriano avrebbe anche già mosso i primi passi iniziando i sondaggi di rito. Per il momento, però, non ci sarebbero stati contatti diretti tra gli agenti del giocatore e Corte Lambruschini, mentre alcune società estere lo avrebbero già richiesto.



La Samp dovrebbe però investire una cifra congrua per assicurarselo, importo comunque non eccessivo per le casse blucerchiate. Si attendono comunque nei prossimi giorni ulteriori sviluppi relativamente alla vicenda Ristovski.