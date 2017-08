La Sampdoria - come rivela l'ANSA - ha deciso di convocare Patrik Schick per la prossima trasferta di Firenze. L'attaccante ceco, che non era stato inserito nella lista presentata in Lega Serie A ed era rimasto fuori rosa per la prima di campionato, avrà quindi la maglia numero 14 e probabilmente anche un posto in panchina al Franchi.