Il nome di Lucas Torreira in questi giorni rimbalza ovunque tra quotidiani e televisioni. La strepitosa prestazione offerta con il Milan ha acceso i riflettori su quello che è in assoluto il gioiello più prezioso di casa Sampdoria. E dire che soltanto sei mesi fa Torreira sembrava già destinato a lasciare la Sampdoria. Idem a giugno. Alcune dichiarazioni del suo procuratore avevano fatto infuriare e penare l'ambiente doriano, che si era rassegnato a salutare il piccolo regista.



In realtà, le 'scaramucce' verbali tra l'agente e la piazza erano volte ad ottenere da parte della Samp un adeguamento contrattuale, che è puntualmente arrivato. Torreira, nella scorsa stagione, era il giocatore della rosa di Giampaolo che guadagnava di meno, ossia 150mila euro a stagione. Ad oggi invece stando a Il Secolo XIX il suo stipendio è stato portato a 800mila euro annuali, cifra decisamente più consona alle sue prestazioni ed al suo valore di mercato. Il primo stipendio, però, Torreira non lo ha sperperato. Non si è concesso un auto di lusso - a Bogliasco arriva con una vecchia Kia Sportage, che vicino alle Maserati di alcuni compagni, fa un certo effetto - ma ha investito il suo ingaggio in un altro modo.



Con i primi guadagni Torreira ha aperto a Fray Bentos, suo paese natale in Uruguay, una 'carniceria'. Tradotto in italiano sarebbe macelleria, e il nome è tutto un programma: 'La 34', come il numero di maglia di Lucas. D'altro canto lui lo ha sempre detto, "Pensare alla mia famiglia è quello che mi ha spinto sino ad ora". E anche durante la fase di rinnovo, ha sempre ribadito di voler un adeguamento per aiutare la sua famiglia in Uruguay. La macelleria darà lavoro a mamma Torreira, papà Torreira, ai fratelli e pure ad alcuni amici. La generosità di Torreira, però, in qualche modo è tornata indietro. Pochi giorni fa si è visto riconsegnare il portafoglio, che aveva smarrito alla stazione di Nervi: qualcuno lo ha trovato, e riconsegnato alla Polfer. Un gesto che ha colpito il sensibile Torreira: "Vorrei tanto sapere chi è questa persona, per fargli avere la mia riconoscenza" ripete da giorni. Non c'erano dubbi in merito.