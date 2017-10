Un solo giorno di riposo, ma è già tempo di pensare a Sampdoria-Crotone: da questa mattina i blucerchiati di Giampaolo, con il morale a mille dopo il successo in rimonta sull'Atalanta, si sono ritrovati a Bogliasco per iniziare a preparare la sfida di sabato.



Il mister doriano ha diviso il gruppo in due tronconi: i calciatori impegnati durante il match contro i nerazzurri hanno svolto una seduta di scarico e rigenerazione. Il secondo gruppo si è cimentato in partitelle a campo ridotto e in un test finale 8 vs 8. Con essi si è allenato anche Leonardo Capezzi, tornato a lavorare con la squadra dopo il problema fisico accusato nel corso dell'amichevol di due sabati fa, insieme al Primavera Tessiore. Per domani è stata prevista un'altra seduta mattutina (Sampdoria.it fa sapere che l'allenaemento sarà chiuso al pubblico per i lavori in corso a Bogliasco).